Adana'da fren arızası nedeniyle kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle römorka ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle römorka ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Fikret D. yönetimindeki 01 AHJ 727 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ağlıboğaz Mahallesi'nde seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.
Kamyon, önce sokakta park halinde bulunan traktör römorkuna ardından İsmail A'ya ait evin bahçe duvarına çarptı.
Bahçe duvarını yıkan kamyon ikamete yaklaşık bir metre mesafede durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü Fikret D, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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