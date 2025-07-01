Adana'da köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

Telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yer alan G.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

G.Y'nin üst aramasında da uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evinde de hassas teraziyle 1624 uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin damında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 18 Şubat'ta tutuklanan G.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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