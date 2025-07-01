Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinin damındaki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinin damındaki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Esentepe Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin damında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 18 Şubat'ta tutuklanan G.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, sanığın evinin damındaki köpek kulübesine gizlediği 65,57 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        G.Y'nin üst aramasında da uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evinde de hassas teraziyle 1624 uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

        Telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yer alan G.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"

        Benzer Haberler

        Ceyhan ve Anamur'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Ceyhan ve Anamur'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim kar...
        Düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim kar...
        Adana'da nehre düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da nehre düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da fren arızası nedeniyle kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Adana'da fren arızası nedeniyle kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı
        Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı
        Çalındığı ihbarında bulunduğu tabancalarını sattığı ortaya çıktı
        Çalındığı ihbarında bulunduğu tabancalarını sattığı ortaya çıktı