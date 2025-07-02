Adana'da 4 kişiyi 6 milyon 202 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Adana'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 4 kişiyi 6 milyon 202 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ümmühani D. (74), Yurdagül T. (67), Emine A. (70) ve Saliha A'nın (69) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Şüphelilerin, "kimlikleriniz kopyalanıp Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıldı" yalanıyla kandırdıkları müşteki kadınların döviz ve altınlarını aldıkları, kendi hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları, kredi kartlarından altın alışverişi yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların, Yurdagül T. ile gerçekleştirdikleri telefonla görüşmelerinde "eve iki polisin geleceğini ve bu kişilerin vatan parolasını bilmeleri halinde ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söylediği ve bu yöntemle kadından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıkları öğrenildi.