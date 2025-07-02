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        Adana'da kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

        Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:49
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        Adana'da kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
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        Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde görevli polis memuru Hakan Seçkin (53), dün gece saatlerinde hakim-savcı lojmanlarındaki mesaisi sırasında rahatsızlandı.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Seçkin için Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.

        Seçkin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından söz konusu mezarlıkta toprağa verildi.

        Törende İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Seçkin'in mesai arkadaşları da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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