Ceyhan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş arazideki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş arazideki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge yakınındaki toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale edilen yangın, söndürüldü.
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