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        Ceyhan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş arazideki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:32
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        Ceyhan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş arazideki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge yakınındaki toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale edilen yangın, söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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