Saimbeyli'de çıkan anız yangını söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Yardibi Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
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