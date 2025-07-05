Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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