Adana'da park halindeki minibüs yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat A'ya ait 01 ABZ 231 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi Şen Sokak'ta park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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