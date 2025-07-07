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        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:44
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        Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 22 Eylül 2024'te Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ikametinde poşete gizlediği 8,13 gram sentetik uyuşturucuyu satarken, polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, C.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı C.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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