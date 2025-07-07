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        Adana'da 5 milyon 87 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:51 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:51
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        Adana'da 5 milyon 87 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Araçta tütün doldurulmuş 5 milyon 87 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücü M.E.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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