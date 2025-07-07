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        Adana'da yarın 10 noktada Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek

        Adana'da yarın 10 farklı noktada devreye girecek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aracılığıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik çalışma yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:00
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        Adana'da yarın 10 noktada Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek
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        Adana'da yarın 10 farklı noktada devreye girecek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aracılığıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik çalışma yapılacak.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları tamamlanan 10 EDS'nin uygulanmasına başlanacak.

        Bu kapsamda EDS'ler, yarından itibaren Turgut Özal Bulvarı-Alparslan Türkeş Bulvarı, Adnan Kahveci Bulvarı-Turgut Özal Bulvarı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Fuzuli Caddesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Hacı Sabancı Bulvarı, Türkmenbaşı Bulvarı-Huzurevleri 77201 Sokak, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı-Abidin Dino Bulvarı, Şehitler Bulvarı-Turgut Özal Bulvarı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Barış Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı-Alparslan Türkeş Bulvarı ve Kıyıboyu Caddesi-Alparslan Türkeş Bulvarı kesişimlerinde aktif olacak.

        EDS'ler aracılığıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik çalışma yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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