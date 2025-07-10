Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinin boyanması sırasında halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinin boyanması sırasında halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kışla Mahallesi'ndeki binanın dış cephesinin boyanması için kurulan iskelenin bir halatı koptu.
Bu sırada 6. katta çalışma yapan işçi N.K, sırtındaki emniyet halatı sayesinde asılı kaldı.
Tedbiren pencere korkuluklarına tutunan N.K, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları işçiyi aşağıya indirdi.
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