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        Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinin boyanması sırasında halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:33
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        Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinin boyanması sırasında halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kışla Mahallesi'ndeki binanın dış cephesinin boyanması için kurulan iskelenin bir halatı koptu.

        Bu sırada 6. katta çalışma yapan işçi N.K, sırtındaki emniyet halatı sayesinde asılı kaldı.

        Tedbiren pencere korkuluklarına tutunan N.K, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları işçiyi aşağıya indirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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