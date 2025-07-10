Adana'da "Zaferin Adı Türkiye Konferansı" düzenlendi

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye Konferansı" gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un etkilerinin ileriki yıllarda daha iyi anlaşılacağını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin yakın tarihindeki bir dönüm noktası olduğunu belirten Aydın, "15 Temmuz darbe girişimi, önceki askeri müdahalelerden çok farklıdır. 1960 darbesi emir-komuta zinciri dışında, 1980 darbesi ise emir-komuta içinde gerçekleşmişti. Ancak 15 Temmuz'da devlet içinde örgütlenmiş bir yapının, örgütsel amaçlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirme çabası vardı. Bu, devletin bütünlüğünü hedef alan bir işgal girişimiydi." diye konuştu.

- "Denklemi değiştiren halk oldu"

Aydın, darbe gecesinde halkın gösterdiği refleksin tarihin akışını değiştirdiğini vurgulayarak, "Devlet o gece kendi imkanlarıyla bu girişimi bertaraf edebilecek durumda değildi. Denklemi değiştiren halk oldu. Normalde devlet halkını korur ama o gece halk devleti korudu. Bu, çok kıymetli bir durumdu, çünkü devletin gerçek sahibi millettir. O gece devletin sıkıntıya düştüğü anda milletimizin onu sahiplendiğini gördük." ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin tam olarak idrak edilmediğini, bu darbe girişiminin ardında yer alan örgütün halen tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Aydın, "Evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. Uyanık olmalıyız. Devlet ve millet kaynaşması çok önemli. Devlet içinde benzer yapılara asla müsamaha gösterilmemeli. O gece yakın bir tehlikeyi atlattık ama bu tehdit tamamen ortadan kalkmış değil." dedi. Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinde derin bir iz bıraktığını ifade etti. Yaşanılanlardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Aydın, şunları kaydetti: "Türk milletinin tarihi yolculuğu bana göre 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak ayrıdır ve öyle kalacaktır. Geleceğimiz parlaktır. Millet olarak da devlet olarak da güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Bir devletin, kanserin tüm vücuda yayıldığı bir aşamada bu hastalığı yenip eskisinden daha güçlü hale gelmesi mucizevi bir durumdur. Reflekslerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdik. Ancak benzer şeyleri tekrar yaşama lüksümüz yok."