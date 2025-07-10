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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Seyhan'da vatandaşlarla buluştu

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:27
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Seyhan'da vatandaşlarla buluştu
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kanlı, partisinin Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ile Barış Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Kanlı, yerel sorunların çözümü için samimi, kararlı ve yapıcı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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