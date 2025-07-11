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        CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da "Halk Buluşması"na katıldı:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP babaevi gibidir. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hal böyle olunca kimse korkmasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 02:08 Güncelleme: 11.07.2025 - 02:23
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        CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da "Halk Buluşması"na katıldı:
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP babaevi gibidir. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hal böyle olunca kimse korkmasın." dedi.

        Özel, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda, haksızlığın karşısında olduklarını ifade ederek, mitinge katılanların Adana'nın iradesine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyledi.

        Adanalıların, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sahip çıktığını belirten Özel, kentteki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, dernekler ve vakıfların da mitingi duyup alana geldiklerini aktardı.

        Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanmasını eleştirerek, belediye başkanlarının kent için yaptığı çalışmaları anlattı.

        Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara karşı meydan meydan gezip dertlerini millete anlattıklarını dile getirdi.

        Adana'nın emeklisi, emekçisi, asgari ücretlisi, memuru ve tarlada çalışanının çok olduğuna işaret eden Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmeden emekliye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

        - "Asgari ücret 30 bin lira olsa CHP'li de MHP'li de doyacak"

        Özel, diğer partilere oy veren seçmenin de desteğini isteyerek, "Asgari ücret 30 bin lira olsa CHP'li de MHP'li de doyacak. O yüzden yarınlara hep beraber gideceğiz. Zira hepinizin, Adanalı MHP'lilerin de AK Parti'lilerin de Atatürk'ü sevdiğini biliyorum." diye konuştu.

        CHP için "babaevi" benzetmesi yapan Özel, şunları kaydetti:

        "CHP babaevi gibidir. Kimi büyüğüne gider kimi küçüğünde kalır. Kimi ırakta kimi yakında oturur ama kimin huzuru kaçar, işi bozulur bilir ki 'babaevinde yerim vardır, çorba kaynamaktadır, çay demlenmektedir, benim o evde bir hissem vardır'. Adana'daki herkesin babaevinde bir hissesi var. O yüzden kapı ardına kadar açık. Niye hisse var çünkü babaevinin tapusu ne il başkanında ne Özgür Özel'de. Ecevit'te de yoktu İsmet İnönü'de de. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hal böyle olunca kimse korkmasın."

        Özel, CHP'nin iktidar olma zamanının geldiğini vurgulayarak, 2 Kasım Pazar günü sandığa gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

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