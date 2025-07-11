Adana'da kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da bir kadını yerde sürükleyerek çantasını çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 13 Haziran'da motosikletli 2 kişi, kaldırımda bekleyen Esra A'yı yerde sürükleyerek, 6 bin lira, cep telefonu ile kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantasını çaldı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Esra A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri de zanlıları yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

- Polis, yaklaşık 100 saatlik görüntü inceleyerek zanlıları belirledi

Ekipler, olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.