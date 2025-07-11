Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'da bir kadını yerde sürükleyerek çantasını çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da bir kadını yerde sürükleyerek çantasını çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

        Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 13 Haziran'da motosikletli 2 kişi, kaldırımda bekleyen Esra A'yı yerde sürükleyerek, 6 bin lira, cep telefonu ile kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantasını çaldı.

        Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Esra A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri de zanlıları yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        - Polis, yaklaşık 100 saatlik görüntü inceleyerek zanlıları belirledi

        Ekipler, olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

        Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

        Motosikleti kullandığı öne sürülen Kerim A. (27) ile kadının çantasını çaldığı iddia edilen Sezai Y. (23), merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki ikametlerine yapılan operasyonlarda yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlıların, bu olaydan yaklaşık 10 dakika önce Belediye Evleri Mahallesi'nde başka bir kadının çantasını da benzer yöntemle çalmaya çalıştıkları ancak başarısız oldukları belirlendi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralı kadın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - Kadının yerde sürüklenerek çantasının çalınması kamerada

        Olay yerinin yakınındaki iki binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, Esra A, kaldırımda beklediği sırada motosikletli 2 şüpheli yanına yaklaşıyor. Daha sonra sürücünün arkasındaki şüpheli, kadının omzunda asılı çantasını almaya çalışıyor. Bu sırada kadın ve zanlı birlikte yere düşüyor. Kadının çantasını alan zanlı, yerden kalkıp arkadaşının kullandığı motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Yerden kalkmaya çalışan yaralı kadın ise baygınlık geçirerek yerde hareketsiz kalıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı; mahallelinin saldırdığ...
        Babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı; mahallelinin saldırdığ...
        CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da "Halk Buluşması"na katıldı:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da "Halk Buluşması"na katıldı:
        CHP Genel Başkanı Özel: Zeydan başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor
        CHP Genel Başkanı Özel: Zeydan başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı