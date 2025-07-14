Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de polis memuru olarak görev yaptığı ve izninde memleketine geldiği öğrenilen Mehmet Akif Gündoğan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Güzelim Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Maktulün eşi ve kardeşi ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Mehmet D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekipleri, şüpheli Mehmet D. ile Gündoğan'ın olay yerindeki eşi ve kardeşini gözaltına aldı.

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