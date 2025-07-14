Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde akrabasının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde akrabasının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

        Güzelim Mahallesi'ndeki arazide bacanağı Mehmet D'nin (43) elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen Mehmet Akif Gündoğan (49), ağır yaralandı.

        Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, şüpheli Mehmet D. ile Gündoğan'ın olay yerindeki eşi ve kardeşini gözaltına aldı.

        Maktulün eşi ve kardeşi ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Mehmet D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kayseri'de polis memuru olarak görev yaptığı ve izninde memleketine geldiği öğrenilen Mehmet Akif Gündoğan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Güzelim Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis
        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis
        Adana'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edi...
        Adana'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edi...
        15 Temmuz'da şehit olan ikiz polis memurları anıldı: Ne mutlu bana ki 2 evl...
        15 Temmuz'da şehit olan ikiz polis memurları anıldı: Ne mutlu bana ki 2 evl...
        Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım ku...
        Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım ku...
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis