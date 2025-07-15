Adana'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Yanında kimlik olmadığı için parmak izi ve yüz karşılaştırma sorgusu yapılan kişinin, 3 ayrı suçtan aranan A.A. (30) olduğu belirlendi.
Hakkında farklı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası da olduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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