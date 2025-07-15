Adana'da eski TSYD Genel Başkan Yardımcısı Hoşfikirer'in cenazesi defnedildi

Törene, Hoşfikirer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çınar, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.

Adana'da vefat eden eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Şube Başkanı Oğuz Kerim Hoşfikirer'in cenazesi toprağa verildi.

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