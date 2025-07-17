Adana'da iki otomobil çalan şüpheli tutuklandı

Ekiplerce bulunan iki otomobil de sahiplerine teslim edildi.

Buradaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı bırakan kişinin çeşitli olaylardan emniyette 54 suç kaydı bulunan Yiğit S. (33) olduğunu tespit etti.

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