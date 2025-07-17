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        Adana'da iki otomobil çalan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki iki otomobili çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:46
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        Adana'da iki otomobil çalan şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki iki otomobili çalan şüpheli tutuklandı.

        Yeni Mahalle'de 5 Temmuz’da A.I'ya ait otomobil sokakta park halindeyken çalındı.

        A.I'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla çalınan aracı olay yerinin yakınında yol kenarına terk edilmiş halde buldu.

        Buradaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı bırakan kişinin çeşitli olaylardan emniyette 54 suç kaydı bulunan Yiğit S. (33) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli Yiğit S, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyet götürülen zanlının 10 Mayıs'ta da Yüzüncüyıl Mahallesi'nde S.D'ye ait otomobilin çalınması karıştığı belirlendi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ekiplerce bulunan iki otomobil de sahiplerine teslim edildi.

        Güvenlik kamerasınca, A.I'ya ait otomobili yol kenarına bırakan şüphelinin daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaşması kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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