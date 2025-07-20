Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

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