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        Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi

        Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:18
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        Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi
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        Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi.

        Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

        Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.

        Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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