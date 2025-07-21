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        Adana'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 21.07.2025 - 08:09
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        Adana'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cumali E. (33) yönetimindeki 01 AEZ 943 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AZK 934 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Cumali E, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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