Adana'da DEAŞ adına para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 10 yıla kadar hapis istemiyle dava

Sanığın, DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla 14 kişiden 46 bin 290 lira topladığı ve Suriye'deki H.H'ye 1686 lira gönderdiği bildirilen iddianamede, cep telefonunda da örgütsel yazışmaların saptandığı kaydedildi.

İddianamede, M.S'nin kentte DEAŞ lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve "terör örgütü üyeliği "suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 Nisan'da tutuklanan M.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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