Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da DEAŞ adına para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 10 yıla kadar hapis istemiyle dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da DEAŞ adına para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 10 yıla kadar hapis istemiyle dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 Nisan'da tutuklanan M.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.S'nin kentte DEAŞ lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve "terör örgütü üyeliği "suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği belirtildi.

        Sanığın, DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla 14 kişiden 46 bin 290 lira topladığı ve Suriye'deki H.H'ye 1686 lira gönderdiği bildirilen iddianamede, cep telefonunda da örgütsel yazışmaların saptandığı kaydedildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        4 ilde alevler yükseldi!
        4 ilde alevler yükseldi!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak

        Benzer Haberler

        Adana'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobilden sarkıp dans etti, sürücü de cep telefonuyla kaydetti
        Otomobilden sarkıp dans etti, sürücü de cep telefonuyla kaydetti
        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kediyi itfaiye eri çıkardı
        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kediyi itfaiye eri çıkardı
        MHP Tufanbeyli İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi göreve başladı
        MHP Tufanbeyli İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi göreve başladı
        'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda çatıdan atlayıp, bacağını kıran şüpheli...
        'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda çatıdan atlayıp, bacağını kıran şüpheli...