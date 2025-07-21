Adana'da iş yerinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki 3 katlı iş yerinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki 3 katlı iş yerinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki kuyumcunun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden iş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verip 3 katlı binadan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dış cephesinde hasar oluşan işletmedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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