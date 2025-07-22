Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yeni açılan 3 bölüm ilk öğrencilerini ağırlayacak

DİDEM AKIN AKÇAY - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ATÜ) 2025-2026 akademik yılı öncesinde açılan 4 yeni lisans bölümünden 3'ü ilk öğrencilerini kabul edecek.

ATÜ'de bilimsel kapasiteyi güçlendirme amacıyla Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi altında "İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği", "Havacılık Yönetimi" ve "Hava Trafik Kontrolü" lisans bölümleri açıldı.

Çalışma kapsamında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine de "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü" kazandırıldı.

"Hava Trafik Kontrolü Bölümü", altyapı hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sonraki akademik dönemde öğrenci kabul edecek, diğer 3 programda ise bu yıl 20'şer öğrenci ağırlanacak.

- "Son yıllarda iklim değişikliği çok önemli bir parametre oldu"

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, AA muhabirine, yeni dönemde üniversiteyle tanışacak öğrencileri heyecanla beklediklerini söyledi.

"Yeni açılan Havacılık Yönetimi'ne de 20 öğrenci alacağız. Hava Trafik Kontrolü Bölümü'ne ise altyapımızı tamamladıktan sonra gelecek dönemde öğrenci alımı yapacağız. Özellikle havacılık ve diğer mühendislik alanlarındaki birçok bölümde 7+1 eğitim modelini uyguluyoruz. Öğrenciler, 7 yarıyılı okullarında, bir yarıyılı da iş yerlerinde geçiriyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin istihdam sorunları çok fazla yok. Programlarımızın yaklaşık yüzde 95'inde İngilizce eğitim yapılıyor."

Bu misyona uygun şekilde havacılık alanını yeni bölümlerle güçlendirdiklerini belirten Sözen, şöyle konuştu:

İhtisaslaşma misyonu doğrultusunda yeni bölümler açtıklarını dile getiren Sözen, "Özellikle son yıllarda iklim değişikliği çok önemli bir parametre oldu. Dolayısıyla biz de Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültemizde İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü açtık. Bu yıl inşallah adaylar bölümü kataloğumuzda görecek. Buraya 20 öğrenci almayı düşünüyoruz." dedi.

Rektör Sözen, Adana Havalimanı'nı "eğitim üssüne" dönüştürme hedefi doğrultusunda yeni girişimlerde bulunacaklarını anlattı.

- Adana'nın gastronomi çalışmaları desteklenecek

ATÜ'nün sosyal bilimler alanında da geliştiğini söyleyen Sözen, şu değerlendirmede bulundu:

"Adana lezzet diyarı bir şehir. Bunun bilimsel altyapısını oluşturabilmek için de 20 öğrenci kabul edeceğimiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü açtık. Adana'nın, UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için müracaatı var. Bölümlerimizde bunu destekleyecek bir altyapı oluşturmaya gayret edeceğiz."

Sözen, ATÜ'nün geçen yıl nisan itibarıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2 yıl süreyle akredite edildiğini belirterek, "Üniversitemiz, Avrupa Akreditasyon Birliğine de kayıtlı hale geldi. Bu, öğrencilerimizin aldığı diplomaların Avrupa'da denkliği olduğu anlamına geliyor." dedi.

Öğrenciler için birçok şehirde tanıtım günleri düzenleyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Adnan Sözen, şunları kaydetti: