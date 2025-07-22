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        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar

        Adana'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 15 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen diğer sanık ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:33
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        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar
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        Adana'da otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada 15 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen diğer sanık ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.T. ve A.K. ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 10 Haziran 2023'te otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. arasında yolcu almak için durakta uzun süre beklenmesi nedeniyle bıçaklı kavga çıktığını belirtti.

        Bilirkişi raporunda yer alan dolmuşun kamera görüntülerine göre M.T'nin, telefonla aradığı kişiye "Bıçak yedim, onu da vurdum" dediğini aktaran savcı, M.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, ona yardım ettiği iddia edilen A.K'nin ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı M.T'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında işlediği" gerekçesiyle 15 yıla indirdi.

        A.K'yi de aynı suçtan müebbet hapse çarptıran heyet, sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 10 yıla indirdi.

        Heyet, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran 2023'te, otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. ve yanındaki A.K. arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Kalan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanık M.T'nin cezası, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 25 yıla, "kasten öldürmeye yardım" suçundan müebbet hapse mahkum edilen A.K'nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıla indirilmişti.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, 2 sanığa ilişkin kararda, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasını yeniden incelenmek üzere Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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