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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:15
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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Hürriyet Mahallesi 20063 Sokak'ta uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle 27 Eylül 2024'te tutuklanan M.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        İddianamede, polis ekiplerince izlenen M.A'nın, gece saatlerinde yol kenarında buluştuğu H.C'ye peçeteye sardığı 32,09 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı belirtildi.

        Uyuşturucuda parmak izi tespit edilen sanığın evinde hassas terazi ele geçirildiği bilgisi iddianamede yer buldu.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen M.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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