Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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