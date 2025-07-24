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        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu inşaat işçisi kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüzmek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:39
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        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu inşaat işçisi kurtardı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüzmek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.

        Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde sulama kanalına yüzmek için giren 12 yaşındaki H.A, akıntıya kapıldı.

        H.A. suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Bölgedeki bir inşaatta çalışan Yunus Güzel, durumu fark edince sulama kanalına girerek çocuğu sudan çıkardı.

        Güzel, AA muhabirine, vatandaşların "Çocuk boğuluyor." diye bağırması üzerine sulama kanalındaki H.A'yı fark ettiğini söyledi.

        Daha sonra sulama kanalına girdiğini belirten Güzel, "Çocuğu can havliyle dışarı çıkardım. Arkadaşlar sağ olsunlar, hortum atarak çocuğu çıkarmamı sağladılar." dedi.

        Çocuğun korktuğunun yüzünden belli olduğunu ifade eden Güzel, "Çıkardığımızda biraz halsizdi, korkmuştu. Yarım saat falan burada durduk, iyi olduğunu söyledi. Sonra arkadaşlar motora bindirip çocuğu evine götürdü." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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