Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu inşaat işçisi kurtardı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüzmek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde sulama kanalına yüzmek için giren 12 yaşındaki H.A, akıntıya kapıldı.

H.A. suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Bölgedeki bir inşaatta çalışan Yunus Güzel, durumu fark edince sulama kanalına girerek çocuğu sudan çıkardı.

Güzel, AA muhabirine, vatandaşların "Çocuk boğuluyor." diye bağırması üzerine sulama kanalındaki H.A'yı fark ettiğini söyledi.

Daha sonra sulama kanalına girdiğini belirten Güzel, "Çocuğu can havliyle dışarı çıkardım. Arkadaşlar sağ olsunlar, hortum atarak çocuğu çıkarmamı sağladılar." dedi.

Çocuğun korktuğunun yüzünden belli olduğunu ifade eden Güzel, "Çıkardığımızda biraz halsizdi, korkmuştu. Yarım saat falan burada durduk, iyi olduğunu söyledi. Sonra arkadaşlar motora bindirip çocuğu evine götürdü." diye konuştu.