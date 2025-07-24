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        Adana'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 63 zanlı yakalandı

        Adana'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 63 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:42
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        Adana'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 63 zanlı yakalandı
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        Adana'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 63 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki metruk bina ve parklar ile ara sokaklarda uygulama yaptı.

        Çalışmada, 115,70 gram sentetik uyuşturucu, 10,45 gram esrar, 86 sentetik ecza ve 6 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi ele geçirildi.

        Ekipler, aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu 63 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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