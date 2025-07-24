Adana'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 63 zanlı yakalandı

Ekipler, aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu 63 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki metruk bina ve parklar ile ara sokaklarda uygulama yaptı.

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