Adana'da yağmalama şüphelisi tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağmalama suçlarından aranan 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Z.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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