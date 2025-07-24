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        Adana'da yağmalama şüphelisi tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:49
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        Adana'da yağmalama şüphelisi tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağmalama suçlarından aranan 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Z.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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