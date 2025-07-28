Adana'da araziye sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanığa dava

İddianamede, sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 Nisan'da tutuklanan Mehtap S. ve Zozan Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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