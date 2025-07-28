Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan belediye personeli çiftin nikahını kıydı
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, belediyede görev yapan çiftin nikahını kıydı.
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, belediyede görev yapan çiftin nikahını kıydı.
Belediyede görevli koordinatör Mustafa Akpınar ile harita teknikeri Melisa Çakmak çifti, Pozantı Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğünde dünyaevine girdi.
Belediye Başkanı Avan, çiftin hem kınasını yaktı hem de nikahını kıydı.
Törende Avan, Akpınar ve Çakmak'a mutluluk diledi.
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