Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polisin "dur" ikazına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana'da polisin "dur" ikazına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki trafik polisleri durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazlarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, caddede kaçmaya çalıştığı sırada devrildi. Yaya olarak Ziyapaşa Bulvarı'na doğru kaçan şüpheli sürücü, ekiplerin takibi sonucu 64016 sokakta yakalandı.
Motosikletinde plaka olmadığı için kaçtığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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