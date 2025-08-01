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        Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

        Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi, binaya girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:10 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:15
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        Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı
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        Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi, binaya girişler yasaklandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın merdiveni henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Merdivenin çökmesi nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, itfaiye merdiveniyle 5 dairedeki 20 kişiyi tahliye etti.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çeşitli kontroller yaptığı binaya giriş yasaklandı.

        Polis ekipleri, bina etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

        - "Bina yıkılıyor sandık"

        İtfaiye ekibince dairesinden tahliye edilenlerden Ekrem Adıyan (59), AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından merdivende çatlaklar oluştuğunu ifade etti.

        Saat 07.00 sıralarında gürültüye uyandıklarını belirten Adıyan, "Bina yıkılıyor sandık, merdivenimiz çökmüş. Bina sağlam, herhangi bir şey yok. Herhangi bir yaralımız yok. İşe giden bir kızımız kapıyı açtığı sırada ses duyuyor. Biraz geri çekiliyor, bu sırada merdiven yıkılıyor. Sesi duymasa merdivene çıksa Allah göstermesin kötü sonuçlar olabilirdi." diye konuştu.

        AFAD ve Büyükşehir Belediyesinden gelen ekiplerin kontroller yaptığını dile getiren Adıyan, verilecek karara kadar apartmana girişlerin yasaklandığını bildirdi.

        Adıyan, gidecekleri yerlerinin olmadığını, yetkililerden konaklama için yardım beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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