Adana ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Adana, Mersin ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, "Umuyoruz ki filodaki kardeşlerimizin kılına dokunulmasın, hiçbirine zarar verilmesin." dedi.

- Mersin

Mersin'de de İsrail donanması unsurlarının Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Hatay'da da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.

"Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu ve kutlu seferler, yürüyüşler devam edecektir. İşgalci siyonist varlığının saldırıları, tehditleri ve küstahlıkları Gazze dostlarını ve yüreği Gazze ile birlikte atanları asla yıldıramayacaktır." diye konuştu.

Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'e tepki gösterdi.

Burada konuşan Medeniyet Vakfı İskenderun Şube Başkanı İdris Gökalp, şunları kaydetti:

"Bizler ablukayı kırmak için canlarını feda eden bu insanları buradan selamlıyoruz. Bu tür eylemler hukuka aykırı değildir. Bizler saldırıların durdurulmasını, filodaki tüm aktivistlerin güvenli şekilde korunmasını istiyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve gemilerin kardeşlerimizle kucaklaşmasını istiyoruz."

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan vatandaşlar da filodaki aktivistler için dua etti.