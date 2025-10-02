Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Adana, Mersin ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 00:44 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve çevre illerde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Mersin ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

        Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, "Umuyoruz ki filodaki kardeşlerimizin kılına dokunulmasın, hiçbirine zarar verilmesin." dedi.

        - Mersin

        Mersin'de de İsrail donanması unsurlarının Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

        Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

        Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

        "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu ve kutlu seferler, yürüyüşler devam edecektir. İşgalci siyonist varlığının saldırıları, tehditleri ve küstahlıkları Gazze dostlarını ve yüreği Gazze ile birlikte atanları asla yıldıramayacaktır." diye konuştu.

        Öte yandan, Mersin Genç Aktivistler tarafından "Sumud Nöbeti" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Mersin Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen grup, 5 tekneyle denize açıldı.

        Kıyıya yakın şekilde hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giden katılımcılar, etkinliği sonlandırdı.

        - Hatay

        Hatay'da da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.

        İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'e tepki gösterdi.

        Burada konuşan Medeniyet Vakfı İskenderun Şube Başkanı İdris Gökalp, şunları kaydetti:

        "Bizler ablukayı kırmak için canlarını feda eden bu insanları buradan selamlıyoruz. Bu tür eylemler hukuka aykırı değildir. Bizler saldırıların durdurulmasını, filodaki tüm aktivistlerin güvenli şekilde korunmasını istiyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve gemilerin kardeşlerimizle kucaklaşmasını istiyoruz."

        Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan vatandaşlar da filodaki aktivistler için dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Adana'da "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı
        Adana'da "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı
        Adana'da yol kenarında oturanları uyardığı iddiasıyla darbedilen sürücü şik...
        Adana'da yol kenarında oturanları uyardığı iddiasıyla darbedilen sürücü şik...
        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Nefes Kredisi'ni değerlendirdi...
        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Nefes Kredisi'ni değerlendirdi...
        Husumetli olduğu kişilere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Husumetli olduğu kişilere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...