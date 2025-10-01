Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Husumetli olduğu kişilere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

        ADANA'da bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetli olduğu gruba tabancayla ateş edip, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:45
        Husumetli olduğu kişilere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        ADANA'da bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetli olduğu gruba tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan 4 kişiden Abidin Taktaş (63) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile sokakta karşılaştığı husumetli olduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bu kişi gruba belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abidin Taktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise ameliyata alındı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yakın bir sokakta olaya ilişkin 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

