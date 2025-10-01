Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yıldırım, Yeşilay Adana Şubesi'nde düzenlenen programda, kentteki Yeşilay gönüllülerinin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Yıldırım, "Sizler aracılığıyla bir gönüllülük zinciri oluşturmak isteriz. Bu sayede bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza herkesi dahil etmek istiyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Ayrıca programda Yeşilay Adana Şubesi ile kentte faaliyet gösteren bir fırın arasında da işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

        Protokole göre Yeşilay Adana Şubesince düzenlenen toplantılarda fırın tarafından ikram desteği sağlanacak ve fırının şubelerinde "farkındalık köşesi" oluşturularak bağımlılığa karşı toplumsal bilinç oluşturulacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana Valisi Köşger, Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alandaki hazırlıkla...
        Adana Valisi Köşger, Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alandaki hazırlıkla...
        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
        Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketl...
        Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketl...
        Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi
        Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi