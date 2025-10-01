Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yıldırım, basınla buluştu

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, Yeşilay Adana Şubesi'nde düzenlenen programda, kentteki Yeşilay gönüllülerinin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Yıldırım, "Sizler aracılığıyla bir gönüllülük zinciri oluşturmak isteriz. Bu sayede bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza herkesi dahil etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ayrıca programda Yeşilay Adana Şubesi ile kentte faaliyet gösteren bir fırın arasında da işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Protokole göre Yeşilay Adana Şubesince düzenlenen toplantılarda fırın tarafından ikram desteği sağlanacak ve fırının şubelerinde "farkındalık köşesi" oluşturularak bağımlılığa karşı toplumsal bilinç oluşturulacak.