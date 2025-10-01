Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abidin Taktaş (62) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.
