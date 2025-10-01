Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz 2 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.Ş ve S.K. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dershanede öğretmen olarak çalıştıklarını, örgütle iltisaklı dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu, sohbet toplantılarına katıldıklarını ve haklarında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, Ö.Ş. ve S.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.