        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz 2 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:12
        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.Ş ve S.K. ile avukatları katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

        Sanıkların örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dershanede öğretmen olarak çalıştıklarını, örgütle iltisaklı dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu, sohbet toplantılarına katıldıklarını ve haklarında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, Ö.Ş. ve S.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

        Savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

