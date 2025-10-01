Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketle çıkıyor

        YAKUP SAĞLAM - Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol'un teknik heyeti, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla iç saha maçlarında pembe ceket giyiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketle çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol'un teknik heyeti, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla iç saha maçlarında pembe ceket giyiyor.

        Başantrenör Ender Ünlü öncülüğündeki 5 kişilik teknik heyet, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"na özel çalışma yaptı.

        Meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen antrenörler, ligin ilk haftasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 64-58 yendikleri maçta parkeye pembe ceket giyerek çıktı.

        Sezon boyunca iç saha karşılaşmalarında uygulamayı sürdürmeyi planlayan heyet, hem sporculara hem de taraftarlara anlamlı mesaj vermeyi hedefliyor.

        - "Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz"

        Başantrenör Ender Ünlü, AA muhabirine, meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilincin artırılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Basketboldaki temsili pembe top etkinliğine destek vermek istediklerini belirten Ünlü, "Sezon boyunca iç saha maçlarımızda pembe renk ceket giymeye karar verdik. Bu sayede bu önemli mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına katkı sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

        Ünlü, projenin ilgi çektiğini ifade ederek, "Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz. Kadınlarımızın kontrollerini zamanında ve düzenli şekilde yaptırarak, erken teşhisle bu tür sağlık sorunlarını yaşamadan hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini temenni ediyoruz. Erkekler olarak kadınlarımızın yanındayız, destekçisiyiz ve her konuda arkalarındayız." dedi.

        - "Oyuncular olarak mutlu olduk"

        Oyunculardan İlknur Yıldızhan Çetin, teknik ekibin davranışının takım içinde takdir topladığını söyledi.

        Antrenörlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İlknur, "Teknik ekibimiz çok anlamlı biz davranışta bulundu. Oyuncular olarak böyle bir farkındalık çalışmasına imza attıkları için çok mutlu olduk. Umarım bu tür farkındalıkların artmasına herkes katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

        Betül Ulutaş ise uygulamanın taraftarlar üzerinde de güçlü etki oluşturduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir davranış. Biz de oldukça memnunuz. Bu hastalık özellikle kadınlarda çok sık görülüyor, bu nedenle farkında olmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

        Adana Nova Basketbol taraftarı Tuba Uğurses ise teknik heyetin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

        Takımla gurur duyduğunu anlatan Uğurses, "Maçta gözümüz onların üzerindeydi. Pembe ceket giydiler ve herkesin dikkatini bu konuya çekmeyi başardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi
        Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi
        Hastanenin otoparkından 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        Hastanenin otoparkından 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        Adana'da hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı
        Adana'da hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı