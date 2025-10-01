Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger, Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alandaki hazırlıkları inceledi

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:10 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Köşger, Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alandaki hazırlıkları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

        Vali Köşger, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak festival öncesi, alanda devam eden hazırlık çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Köşger, AA muhabirine, hazırlıkların takvime uygun ilerlediğini söyledi.

        Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yapılan başvuru sonucunun 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağını hatırlatan Köşger, kentin "Gastronomi Şehri" ünvanını hakkıyla alacağını festivalde göstereceklerini ifade etti.

        Vali Köşger, Adana lezzetlerinin en iyi şekilde temsil edildiği bir festival gerçekleştirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Merkez Park, Türkiye'deki en büyük tek parça yeşil alanlardan biri. Buradaki giriş-çıkış, bütün malzemelerin hijyen şartları, hazırlanışı ve sunumu sürekli takip edilecek. En makul fiyatlarla kaliteli ve lezzetli, Adana lezzetlerinin tadılacağı bir festivali gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir festival olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
        Adana'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
        Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketl...
        Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketl...
        Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi
        Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi
        Hastanenin otoparkından 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        Hastanenin otoparkından 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        Adana'da hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı
        Adana'da hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı