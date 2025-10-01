Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Giriş: 01.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:40
        CHP Kozan İlçe Başkanlığına Erkan Karaoğlu seçildi.

        CHP Kozan Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı.

        Kongrede Erkan Karaoğlu ve Sinan Karakoç ilçe başkanlığı için yarıştı.

        Oy çokluğuyla göreve seçilen Karaoğlu, kendisine destek veren partililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

