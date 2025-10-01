Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne 17 günde 10 bin ziyaretçi

ADANA'da açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi’ni 17 günde 10 bin kişi ziyaret etti.

Adana’da, geçen ocak ayında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, temeli atıldıktan 1 yıl sonra tamamlanıp, 13 Eylül’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 22 dönümlük alanda inşa edilen merkezde Ferdi Tayfur’un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergilenirken, sanatçının hayatını anlatan belgesel de izlenime sunuluyor. Merkezde ayrıca Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Müze Müdürü Yasemen Kaya, açılışın ardından sanat merkezini günde 300-400 kişinin ziyaret ettiğini, bugüne kadar toplam 10 bin kişinin gezdiğini söyledi. Kaya, Ferdi Tayfur’un ülkeye kazandırdığı eserlerle ilgilenmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Ferdi Tayfur’u önceden tanıyordum ancak burada göreve başladığımdan beri kendisine hayran oldum. Sanat hayatı boyunca şarkı sözleri yazmış, besteler yapmış, senaryolar yazmış ve oyuncu olarak görev almış; hem müziğiyle hem de kitaplarıyla iz bırakmış. Onun gibi bir sanatçının müzesinde çalışmak benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı" diye konuştu.