        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:18
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanıkların, Gökhan Şahin'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenci yurduna giderek burada tartıştıklarını belirtti.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şahin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade eden savcı, Cihad A. ve Erhan Ü'nün "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Diğer sanık Erhan Ü. de maktul Gökhan Şahin'e yönelik bir eyleminin olmadığını öne sürerek, "Önceki celselerde verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için taraflara süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin kurtarılamamıştı. Şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

