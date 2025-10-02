Adana'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Adana'da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi ve İsrail aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Sumud Filosu'nda farklı ülkelerden, inançlardan insanlar bir araya geldi. Tek yürek oldu, dünyanın ve vicdanın sesi oldu. Umut ediyoruz bir kardeşimizin de kılına zarar gelmiş olmasın. İsrail'in bir an evvel el koyduğu aktivistlerin tamamının bırakılmasını bekliyoruz. Sumud Filosu amacına ulaşmış ve İsrail'in çöküşü dün itibarıyla başlamıştır."

Eraslan, Ulu Cami önünde Küresel Sumud Filosu'na destek çadırını kurduklarını kaydetti.