Antalya'daki trafik kazasında ölen doktorun cenazesi Adana'da defnedildi
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çocuk doktoru Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Antalya'da, dün motosikletliyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Yılmaz'ın cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.
Yılmaz için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarıyla mesai arkadaşları katıldı.
