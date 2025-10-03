Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Antalya'daki trafik kazasında ölen doktorun cenazesi Adana'da defnedildi

        Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çocuk doktoru Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:42 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:42
        Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çocuk doktoru Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Antalya'da, dün motosikletliyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Yılmaz'ın cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.

        Yılmaz için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarıyla mesai arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

