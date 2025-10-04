Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Adreste yapılan aramada 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, termometre, ısı yalıtımlı çadır, gübre, saksı ve 2 makas ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.