Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, termometre, ısı yalıtımlı çadır, gübre, saksı ve 2 makas ele geçirildi.
Evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren Y.D. (34) gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.