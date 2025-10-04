Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, termometre, ısı yalıtımlı çadır, gübre, saksı ve 2 makas ele geçirildi.

        Evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren Y.D. (34) gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı
        Adana'da asker kınasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Adana'da asker kınasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Adana'da 763 polis ile dronlu asayiş uygulaması; aranan 79 kişi yakalandı
        Adana'da 763 polis ile dronlu asayiş uygulaması; aranan 79 kişi yakalandı
        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edil...
        Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edil...
        Adana'da molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen sanığa 5 yıl 10 ay 15...
        Adana'da molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen sanığa 5 yıl 10 ay 15...