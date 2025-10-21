Adana'da "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesi tanıtıldı
Çukurova Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) destekli "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Çukurova Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) destekli "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Üniversitenin Balcalı Kampüsü Proje Birimi'nde düzenlenen toplantıda, farklı ülkelerden gelen katılımcılara, proje kapsamında geliştirilen sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Proje teknik sorumlusu bilgisayar mühendisi Yunus Emre Çoğurcu, konuşmasında, AB destekli projenin 2026'nın haziran ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.
Çoğurcu, proje kapsamındaki prototiplerin denemelerinin yapıldığını belirterek, "Gelecekte geliştirilecek sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının hem özel hem de normal eğitimde nasıl kullanılabileceğini bu rehberde ortaya koyacağız." dedi.
Projenin amacının dijital dönüşümü eğitime entegre etmek olduğunu dile getiren Çoğurcu, geliştirilen teknolojinin otizmli çocukların eğitim sürecine katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.