Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuğa doğum günü sürprizi
Adana, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Ege Bolat'a doğum günü sürprizi yapıldı.
Çocuk servisinde tedavi gören Ege'nin doğum günü dolayısıyla bulunduğu odayı ziyaret eden hastane yönetimi ve personeli birlikte pasta kesti.
Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Murat Ali Altıntaş, çocukların moral ve motivasyonunun iyileşme sürecinde büyük önem taşıdığını kaydetti.
