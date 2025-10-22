Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden ikinci el playstation satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 300 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da internet üzerinden ikinci el playstation satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 300 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık U.B. ve müşteki M.C. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki M.C'nin internet sitesinde ikinci el playstation ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık U.B'nin, kendi banka hesabına 4 bin 300 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın M.C. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, U.B'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

        Müşteki M.C. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık U.B'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuğa doğum günü sürprizi
        Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuğa doğum günü sürprizi
        Kepengi aralayıp girdiği iş yerinden 25 cep telefonu çaldı (2)
        Kepengi aralayıp girdiği iş yerinden 25 cep telefonu çaldı (2)
        Adana'da cep telefonu dükkanından hırsızlık güvenlik kamerasında
        Adana'da cep telefonu dükkanından hırsızlık güvenlik kamerasında
        Park halindeki kamyonun kupası yandı
        Park halindeki kamyonun kupası yandı
        Kepengi aralayıp girdiği iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
        Kepengi aralayıp girdiği iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
        Düğün salonundaki dev avize, pistte dans eden gelinin üzerine düştü
        Düğün salonundaki dev avize, pistte dans eden gelinin üzerine düştü